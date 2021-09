GHIACCIAI: il particolato di carbone e la sabbia del deserto sono una pestilenza!

La deposizione di di particolato di carbone ha avuto il suo massimo tra il 1906 e il 1910, raggiungendo un valore otto volte più elevato di quello che caratterizzava l'era preindustriale. Scienziati del Desert Research Institute (DRI) hanno stimato che l’inquinamento atmosferico prodotto dalle industrie nell’emisfero boreale ha prodotto un aumento di sette volte della fuliggine che si è depositata sulle nevi dell’Artico durante gli ultimi decenni del XIX secolo e i primi decenni del ventesimo secolo . Lo studio è stato pubblicato sulla versione on-line della rivista "Science" e firmato da Joe McConnell e Ross Edwards del DRI.

Esso è basato su un nuovo metodo per misurare la fuliggine presente in una carota estratta dalla coltre glaciale della Groenlandia, un parametro che documenta i cambiamenti storici nelle concentrazioni di questa sostanza. Dall’analisi dei dati raccolti risulta che l’influenza della superficie sul clima estivo della regione, dovuto alla deposizione di particolato di carbone, ha avuto appunto il suo massimo all'inizio del secolo scorso. La fuliggine, così come la sabbia del deserto nelle situazioni sciroccali nelle Alpi, trasportata dai venti e depositatasi al suolo riduce la riflessione della radiazione solare – un fenomeno noto come albedo - da parte della superficie ghiacciata, permettendole di assorbire una maggiore quantità di energia solare.