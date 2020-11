GHIACCI ARTICI: dopo il DISASTRO di ottobre, si inizia a risalire la china...

Il 2020 è stato un anno "nero" per molte cose...anche per i ghiacci dell'artico. In alcuni mesi dell'anno, tra cui ottobre, la natura è riuscita a fare peggio del famigerato 2012, anno in cui si è sancita la parziale disfatta della calotta polare nel periodo estivo.

Per fare maggiore chiarezza vi mostriamo il grafico dell'estensione dei ghiacci artici aggiornato a sabato 7 novembre:

Con il tratteggio è disegnato "l'annus horribilis" per l'estensione dei ghiacci artici, ovvero il 2012. La linea grigia posta sopra è invece la media dell'estensione tra il 1981 e il 2010, mentre la fascia grigio scura rappresenta l'oscillazione naturale che si ha da un anno all'altro.

Notate QUANTO il 2012 si sia discostato AL RIBASSO rispetto alla media estensiva sopra citata. Notate inoltre come il 2020 sia secondo solo a questo disastroso anno ed in alcuni mesi (ad esempio ottobre) è riuscito a fare persino peggio!

I primi giorni di novembre stanno per fortuna imprimendo una lenta risalita anche se l'estensione del ghiaccio seguita a mantenersi ai minimi storici. Vedremo come andrà nei prossimi mesi.

