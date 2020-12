GHIACCI ARTICI: continua la lenta RIPRESA...

Il "grande malato" di questi ultimi anni, l'ARTICO, presenta in questi giorni timidi segni di miglioramento sotto il fronte dello spessore del ghiaccio.

Ricordiamo che il 2020 è stato un anno terribile per l'Artico; per diversi mesi si è riuscito a fare peggio del famigerato 2012, contrassegnato come l'annus orribilis per la salute glaciologica dell'Artico.

Ecco come si presenta oggi l'estensione del ghiaccio:

Nel cerchio rosso l'ultima rilevazione effettuata. Notate come nell'intervallo temporale compreso tra i due segni bianchi (da ottobre a metà dicembre), l'estensione dei ghiacci artici è stata la più bassa di sempre, o meglio da quando vengono effettuate le rilevazioni.

Negli ultimi 10 giorni c'è stata invece un'inversione di tendenza con un recupero che riporta l'estensione del ghiaccio ai liveli del 2012. La media dal 1981 ad oggi è ancora molto lontana per essere raggiunta in tempi brevi. Tuttavia, vedremo se questa tendenza al recupero del ghiaccio sarà confermata anche nei prossimi mesi o se si tratterà di un fuoco di paglia.