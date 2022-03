GHIACCI ARTICI: come stanno andando le cose?

La stagione invernale, dal punto di vista meteorologico, si è concluda 15 giorni fa, mentre il passaggio di testimone alla primavera dal punto di vista astronomico avverrà esattamente tra 6 giorni, ovvero il 21 marzo.

Come ogni anno, diamo un'occhiata all'estensione dei ghiacci artici alla fine dell'inverno. La prima mappa mostra l'estensione dell'oceano artico con almeno il 15% di ghiaccio presente al suo interno.

Rispetto al decennio precedente, si potrebbe dire "senza infamia e senza lode". L'anno in corso (2021-2022) è simboleggiato dalla linea color turchese. Al momento ci troviamo nel punto indicato dalla freccia.

Osservando gli anni dal 2011-2012 ad oggi, il periodo attuale è migliore rispetto all'anno orribile 2017-2018, ma leggermente peggiore rispetto al 2019-2020, che aveva fatto registrare un'estensione maggiore. Infine, la media 1981-2010 e il relativo "spread" (parte grigia) restano molto lontani dalle estensioni degli ultimi anni, segno che il ghiaccio artico è davvero basso!

Il secondo grafico mostra invece l'estensione del ghiaccio in milioni di chilometri quadrati (in ordinata) nel corso degli anni (in ascissa):

Come livello di estensione in kmq, siamo quasi ai livelli del 2013. C'è stato un lieve recupero, dopo il tonfo avvenuto nel 2017-2018, anche se il relativo rialzo presenta andamento altalenante e difficilmente potrà invertire il conclamato trend al ribasso.

La prossima estate, come ogni anno, sarà il banco di prova. Si spera che non intervengano alte pressioni sul polo ad accentuare la normale fusione estiva del ghiaccio. La scorsa estate, da questo punto di vista, le cose erano andate abbastanza bene.

