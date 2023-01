GELO: spuntano i -40° sulla vicina Russia! Cosa potrebbero determinare in Europa?

Non si può di certo affermare che a scala emisferica il freddo sia latitante! Da alcuni giorni buona parte dell'Europa orientale e la vicina Russia sono strette nella morsa di un gelo quasi da record, che porta le temperature minime sotto la soglia dei -40°. Questo gigantesco freezer si mantiene ancora distante dai nostri lidi, che continuano a risentire di correnti miti provenienti dall'Atlantico.

Facciamo però parlare la mappa. Queste sono le temperature minime registrate la notte scorsa in Europa e sulla vicina Russia:

OItre la linea rossa c'è il gelo, ma un gelo davvero estremo. La linea di confine è collocata grossomodo ad est del Baltico e del Mar Nero.

Tutto il settore centro-occidentale europeo presenta temperature positive anche a due cifre nell'area mediterranea. Le correnti miti oceaniche (frecce rosse) non consentono al gelo di mettersi in marcia verso occidente, ma tutto resta arroccato sul posto. Notiamo punte al ribasso tra -40 e -45° in alto a destra dell'immagine, valori quasi da record.

Questa massa gelida per il momento non avrà nessuna influenza a scala europea ed italica. Vedremo se sarà in grado di ripresentarsi durante il corso dell'inverno.

