GELO RUSSO e NEVE in arrivo: la clamorosa ipotesi del modello americano

Il modello americano è quello che da giorni ci crede più di tutti, pur avendo "pasticciato" un po' in qualche emissione di ieri. Ma da ieri sera è tornato ad evidenziare per domenica 22 marzo uno schema barico di quelli clamorosi, che non vedevamo più da due anni.



Lo sbilanciamento dell'anticiclone verso nord finirà per determinare un afflusso di aria molto fredda per la stagione dal nord-est del Continente, in arrivo da Russia, Bielorussia, passando per Ucraina, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, sino a sfondare sulle nostre regioni settentrionali e centrali dalla serata di domenica 22.



La parte più consistente della massa d'aria fredda giungerà tra lunedì 23 e martedì 24, come mostra questa mappa prevista a 1500m dal lam del modello americano centrato sull'Italia per l'alba di martedì prossimo:

Valori sino a -10°C a 1500m sempre più raramente ormai giungono anche in pieno inverno; naturalmente non potranno che determinare conseguenze precipitative, soprattutto nelle prime ore dell'irruzione, perché poi l'aria diverrà progressivamente più secca. Dunque ecco i rovesci nevosi previsti sino in pianura al nord-ovest nella notte su lunedì 23, in successiva localizzazione su Romagna, Marche ed Abruzzo:

L'anomalia termica a 1500m rispetto alle medie stagionali è fortemente negativa ovviamente, come si nota dalla mappa qui sotto, sino a 12°C in meno della norma:

Ma quanto è attendibile questa linea di tendenza? Fino a quando la convergenza tra i modelli non sarà pressoché totale e ancora non lo è, non si può andare oltre il 55-60%. Seguite gli aggiornamenti!