Gelido risveglio al nord, allerta meteo al sud

Un risveglio decisamente gelido per le regioni settentrionali e tante località del centro Italia. Nel corso della notte la colonnina di mercurio è precipitata anche sotto lo zero grazie ai cieli sereni e all'irraggiamento notturno che hanno permesso un considerevole deposito, al suolo, di tutta l'aria fredda arrivata nelle ultime 24-36 ore.

Le minime odierne sono decisamente invernali su tutto il centro-nord: in pianura Padana registriamo temperature fino a -2/-3°C (nelle campagne e nei piccoli centri abitati), mentre nelle valli alpine o laddove è caduta la prima neve i termometri segnano temperature addirittura vicine ai -7/-8°C. Solo nei principali centri urbani, ormai chiare isole di calore, la temperatura si è mantenuta tra 0 e 2°C (in particolare a Milano e Bologna).

Il crollo vertiginoso delle temperature ha permesso la formazione di brinate e gelate diffuse.

Se sul centro-nord la situazione è stabile e calma, sulle regioni del sud bisogna ancora fare i conti col ciclone formatisi nelle scorse ore. In particolare su Sicilia e Calabria continueranno ad addensarsi nubi minacciose cariche di piogge, a tratti molto intense. Già nella notte si sono verificati nuovi forti rovesci soprattutto su crotonese, cosentino e palermitano. Nella zona di Crotone, duramente colpita ieri, l'accumulo di pioggia complessivo ha superato i 300 mm. Su Palermo caduti quasi 70 mm di pioggia in poche ore.



METEO 22 NOVEMBRE 2020 | Ancora piogge diffuse su Calabria ionica e Sicilia, specie palermitano e versante ionico tra messinese, catanese, siracusano e ragusano. Rischio nubifragi elevato, con annesso rischio idrogeologico, per crotonese, reggino ionico, catanese (non escludiamo accumuli di oltre 200 mm quest'oggi). Forti nevicate sull'Appennino calabrese oltre 1500-1600 metri, in Sicilia oltre 2000 metri sull'Etna.

Nubi in Puglia ma con fenomeni praticamente assenti. Più stabile sul resto della penisola, ma con clima freddo.