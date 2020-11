Gelicidio colpisce Vladivostok: la città russa si trasforma in una "terra di ghiaccio"

Un forte gelicidio ha colpito nella giornata di ieri la zona di Vladivostok , importante città portuale russa situata sul Pacifico.



Dopo una intensa ondata di freddo che ha colpito l'estremo oriente russo, la pioggia gelata e i venti gelidi hanno contribuito a trasformare Vladivostok in una "terra di ghiaccio".



Uno spesso strato di ghiaccio ha ricoperto auto, alberi, piante, infrastrutture elettriche, come possiamo vedere dalle immagini.



Centinaia gli alberi e i rami spezzati. Oltre 90.000 residenti sono rimasti senza elettricità a Vladivostok, alcune case senza fornitura di calore. Disagi importanti anche ai trasporti. Per fortuna non sono stati registrati feriti.





Ma cos`è esattamente il gelicidio?

Il gelicidio è un fenomeno che avviene generalmente nella stagione invernale o in autunno inoltrato. E` provocato dalla pioggia (o pioviggine) che, a causa del fenomeno della sopraffusione, cade al suolo in forma liquida pur con una temperatura dell`aria inferiore a 0°C, gelando poi a contatto con il terreno.



Le condizioni meteorologiche nella suddetta area della Russia, ieri, erano ideali per il verificarsi del fenomeno in quanto avevamo aria gelida al suolo e nei bassi strati dell`atmosfera accumulata dopo una forte ondata di freddo, ma aria invece più mite in quota.



Così la precipitazione in stato liquido è giunta al suolo incontrando superfici ghiacciate dove ha formato appunto uno spesso strato di ghiaccio scivoloso che ha causato i tanti danni che abbiamo visto.