Fulmine colpisce campo sportivo in Svizzera: feriti 14 ragazzini

Brutta avventura nella serata di martedì per un gruppo di ragazzi in Svizzera. Durante un temporale, un fulmine ha colpito proprio il campo sportivo dove erano impegnati a giocare due giovani squadre di calcio, nella località di Abtwill, nel canton San Gallo.



La scarica elettrica ha colpito un palo della luce a bordo campo, procurando stordimento e lievi feriti nei ragazzi che erano più vicini all'area interessata.



Ad essere coinvolti 6 giocatori dell'FC Abtwil-Engelburg e 8 giocatori dell'FC Münsterlingen, due squadre di calcio juniores.



Ad avere la peggio è stato un 16enne della squadra ospite che è svenuto ed è rimasto provo di sensi sul campo. Il ragazzino è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti sul posto e accompagnato in ospedale con l`elicottero dei servizi di emergenza elvetici. Resta ora ricoverato ma fortunatamente le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.



Non destano preoccupazione invece le condizioni degli altri ragazzi: 11 di loro sono stati dimessi dall'ospedale poche ore dopo.