Fronte perturbato al nord, nubi e piogge anche al centro-sud?

Una blanda perturbazione atlantica ha raggiunto il nord nelle ultime ore: come si evince dallo scatto satellitare è presente una distesa di nubi compatte sul settentrione, condite da piogge diffuse su Lombardia centro-settentrionale e Trentino Alto Adige, dove si registrano accumuli localmente superiori ai 20 mm dalla notte. Sta nevicando sulle Alpi oltre i 1100-1.300 metri di quota.

La perturbazione sarà piuttosto debole e rapida, a riuscirà comunque a portare qualche effetto sul centro-sud tra oggi e domani.

Previsioni per oggi 14 marzo 2020

Instabile su Lombardia, Trentino alto Adige fino al tardo pomeriggio, con neve a quote via via sempre più basse. Peggiora anche in Emilia Romagna e Veneto dalla tarda mattina: saranno possibili piogge sparse e deboli.Nubi ma piogge molto blande e isolate su Piemonte, Liguria orientale e Friuli Venezia Giulia.

Tra pomeriggio e sera nubi in aumento su tutto il centro-sud e piogge attese su Marche, Toscana, Abruzzo e Molise. In tarda sera piogge in arrivo anche in Puglia. Parliamo di fenomeni deboli (al più moderati) ma isolati.