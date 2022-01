Fronte freddo in arrivo DOMANI, poi sarà lotta tra gelo e alta pressione

L'alta pressione sta subendo una lieve flessione a causa di infiltrazioni instabili dalla Francia e altre più fredde dal nord Europa: sarà questa flessione a determinare un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di domani, venerdì 21 gennaio.

Il fronte freddo di una vasta irruzione artico-continentale (destinata a colpire duramente l'Europa orientale e il mar Nero) riuscirà a valicare i Balcani e a transitare sull'Adriatico, caricandosi di umidità e favorendo la formazione di piogge e acquazzoni. Questo fronte freddo arriverà dalle prime ore di domani mattina su Marche, Abruzzo, Molise, dopodiché transiterà anche su Puglia, Basilicata, Umbria, Lazio, Campania e Calabria entro il pomeriggio. Per finire toccherà alla Sicilia in serata.

Sarà un peggioramento piuttosto rapido ma incisivo: ci aspettiamo piogge diffuse e locali acquazzoni con qualche chicco di grandine; inoltre arriveranno nevicate sull'Appennino centro-meridionale generalmente oltre i 600-700 metri, in calo sul finire delle precipitazioni fino a 300-400 metri su Abruzzo e Molise e circa 500-600 metri tra Puglia, Basilicata e Calabria.

Dopo il transito del fronte freddo resterà un sostenuto vento di tramontana destinato a sferzare il Meridione ed il lato adriatico fino al termine della settimana.

Il week-end sarà freddo ma generalmente avaro di fenomeni a causa della maggior invadenza dell'alta pressione. Qualche fenomeno sparso è atteso in Puglia e Basilicata con fiocchi di neve in collina.

Anomalie di temperatura rispetto alle medie:

Tra lunedì e martedì l'Italia si troverà sul confine tra l'alta pressione delle Azzorre ed il gelo dell'est: l'obiettivo del gran freddo e della neve resterà l'area dell'Egeo e del mar Nero, soprattutto la Turchia occidentale, mentre avremo fenomeni quasi del tutto assenti in Italia. Il freddo invaderà con decisione la Puglia, il Molise, la Basilicata e la Calabria, ma le nevicate saranno molto sparse e isolate, concentrate perlopiù in Puglia. Qualche fiocco arriverà fino a bassissima quota, ma come detto saranno fenomeni molto isolati e sporadici.

Sul resto d'Italia clima freddo nella norma e soprattutto secco, privo di precipitazioni.