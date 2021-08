Fresco risveglio su quasi tutta Italia, estate sempre più agli sgoccioli

Nel corso della notte l'aria fresca ha invaso tutta la nostra penisola, favorendo un calo delle temperature marcato su tante nostre regioni. Le temperature minime della notte sono scese fin sotto i 20°C anche sulle coste di Puglia, Molise, Campania, Lazio, Abruzzo e Basilicata, mentre nelle zone interne l'aria si è raffreddata ancor di più.

Il calo delle temperature è stato più blando su Calabria meridionale e Sicilia, ma nel corso della giornata diverranno via via sempre più evidenti sia il calo termico che il calo dell'umidità.

METEO 29 AGOSTO 2021 | Siamo ormai a due giorni dal termine dell'estate meteorologica e l'anticiclone africano sembra sempre più un lontano ricordo. Questo significa che anche nei primi giorni di settembre il caldo africano resterà alla larga dall'Italia, anzi al suo posto potrebbero arrivare masse d'aria decisamente fresche in grado di regalarci i primi peggioramenti di stampo autunnale. Ma di questo ne parleremo meglio in altri aggiornamenti.

Per quanto riguarda oggi, ci aspettiamo tempo generalmente stabile su quasi tutta Italia, eccetto isolati acquazzoni o temporali su parte della Calabria, Basilicata, Salento e zone interne di Molise, Abruzzo e arco alpino centro-orientale.

Temperature massime gradevoli e quasi ovunque inferiori ai 30°C.