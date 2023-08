Fresco e temporali? Troppo breve, il caldo ha molto da dire

Sarà un Agosto molto interessante dal punto di vista meteo poiché sembra annunciarsi molto movimentato e pieno di sorprese. La prima di queste sorprese si manifesterà nel corso della settimana, a causa di un disturbo proveniente dal Nord Atlantico, carico di aria fresca e temporali.

Le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente da giovedì 3 Agosto nel nord, dove si prevedono i primi temporali intensi accompagnati da locali grandinate abbondanti. Nel resto d'Italia, il fronte caldo causerà un marcato aumento delle temperature, seppur di breve durata. Dal 4 al 6 Agosto, le temperature subiranno un crollo su tutto il territorio italiano, scendendo anche oltre 7-8°C, fino a raggiungere valori inferiori alla media stagionale. La pausa estiva si farà sentire in ogni zona, inoltre subentreranno anche piogge e temporali specie al nord e al centro.

Il nord sarà la principale vittima del maltempo, ma sono previsti anche fenomeni piovosi e temporaleschi al centro e in parte del sud. Non si escludono temporali violenti lungo la costa adriatica il 5 Agosto. In seguito, con il passaggio di questa perturbazione, le condizioni climatiche potrebbero migliorare quasi ovunque, e le temperature inizierebbero gradualmente a risalire.

Insomma sarà un break estivo parecchio breve: già sul finire della prima decade di Agosto pare che il caldo possa riprendere in mano il sud Italia e le isole, mentre il solo nord Italia potrebbe risentire di correnti più fresche da ovest.

Tutto questo cesserà totalmente, con buona probabilità, a ridosso di Ferragosto: l'anticiclone africano rischia di riconquistare tutta Italia riportando temperature molto alte e localmente anche importanti. Insomma la colonnina di mercurio potrebbe risalire velocemente e minacciosamente a ridosso dei 40°C.