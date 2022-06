Fresco e TEMPORALI anche per il sud ma poi torna l'anticiclone

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE. Nel pomeriggio odierno le prime infiltrazioni di aria fresca ed instabile stanno colpendo le regioni settentrionali, dove si sono sviluppati alcuni forti temporali che interessano i settori a nord del fiume Po. Queste manifestazioni di instabilità sono portate dalla presenza di un vortice ciclonico presente appena ad ovest dell'Italia. Questa struttura depressionaria nelle ultime ore si sta spingendo ulteriormente verso est, coinvolgendo anche parte del nostro Paese. Qui sotto l'immagine della GRANDINE che poco fa ha colpito la provincia di Novara, recando danni alla campagna circostante:

ANTICICLONE IN RITIRATA.

A partire da martedì 7 giugno il vortice ciclonico attualmente presente sull'Europa occidentale raggiungerà il bacino centrale del Mediterraneo. Il tempo sarà in peggioreamento anche sul nostro Paese con l'arrivo di alcuni forti temporali sul nord-est, l'Emilia-Romagna e le Marche. Seguirà su queste regioni un sensibile calo termico dalle ore serali. Qui sotto vi mostriamo la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per il pomeriggio di martedì:

Mercoledì 8 e giovedì 9 giugno l'instabilità raggiungerà anche il centro ed il sud, con temporali probabili lungo la dorsale appenninica e maggiori schiarite lungo la fascia costiera.



CALO TERMICO IN ARRIVO PER TUTTO IL PAESE. Il termine della fase calda portata dall'alta pressione africana resta fissato alle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 giugno. D'altro canto il rinforzo di una nuova onda anticiclonica sull'ovest Europa dalla seconda metà della prossima settimana favorirà lo scivolamento di aria più fresca anche verso le regioni del centro e del sud. Non tutti i settori saranno premiati dalla pioggia ma tutte le località sperimenteranno comunque un certo sollievo sul fronte delle temperature. Analisi in quota del modello americano GFS riferita a mercoledì 8 giugno:

TORNA L'ANTICICLONE DALLA PROSSIMA SETTIMANA. Appare ormai confermato il rinforzo di una nuova onda anticiclonica subtropicale sul Mediterraneo a partire da venerdì 10 giugno, preludio ad un weekend di tempo soleggiato e stabile. Il promontorio anticiclonico potrebbe riportare un considerevole aumento delle temperature soprattutto da domenica 12, con valori superiori alle medie stagionali. Media Ensemble del modello americano GFS riferita a domenica 12:

CONCLUSIONI. La prima metà di giugno vivrà di contrasti, con una reciproca alternanza tra fasi di calura africana con temperature roventi specie al sud, ed improvvisi break d'instabilità con forti temporali al nord. Dopo essere rimasta inceppata per molte settimane, il rialzo fisiologico delle fasce subtropicali che si verifica nel periodo estivo, ha ristabilito un gradiente con una circolazione occidentale più vivace, in grado di conservare sempre una certa dinamicità atmosferica e senza pericolose situazioni di blocco.