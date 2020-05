Fresco e instabile al centro-sud, occhio ai forti temporali

Nubi e piogge stanno raggiungendo il centro-sud: si tratta di una perturbazione nord europea carica di aria fresca che sta facendo precipitare le temperature su gran parte d'Italia e che addirittura ha riportato la neve in Appennino.

Nelle prossime ore, precisamente nel cuore del pomeriggio, l'instabilità raggiungerà l'apice e coinvolgerà tante aree tra Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Calabria. Ci aspettiamo locali forti temporali e anche grandinate (prevalentemente sui settori interni). Piogge e temporali in arrivo anche in Sicilia, prevalentemente sui settori meridionali dell'isola.

Locali temporali anche sulle zone interne di Marche, Toscana ed Emilia Romagna mentre dei fenomeni sparsi potranno manifestarsi anche sull'arco alpino.



Le temperature subiranno un ulteriore calo tanto da non superare i 20°C nei valori massimi sul lato adriatico. Qualche grado in più solo in pianura Padana e versante tirrenico.