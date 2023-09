Fresco coi giorni contati? Ecco come saliranno le temperature

Il caldo africano ha salutato la nostra penisola, e potrebbe averlo fatto in maniera quasi definitiva, soprattutto considerando che ormai ci troviamo all'inizio dell'autunno astronomico. Di conseguenza, gli anticicloni tenderanno pian piano a spostarsi verso sud e, pertanto, le masse d'aria diventeranno gradualmente meno calde.

Tuttavia, ciò non significa che non avremo altre belle giornate e leggermente calde. Infatti, nel corso del finale di settembre, ci ritroveremo sotto l'influsso dell'alta pressione ed un aumento generale delle temperature. Una volta che la perturbazione che attualmente interessa l'estremo sud si esaurirà e l'alta pressione proveniente da ovest si rinvigorirà su tutta Italia, le temperature massime potrebbero raggiungere i 27-29° in molte località, in particolare al nord e sul versante tirrenico.

Come già annunciato nei giorni scorsi, potremo trascorrere il finale di settembre tranquillamente al mare e in spiaggia. Lo stesso vale per i primi giorni di ottobre, che secondo le ultime proiezioni potrebbero offrirci una continuazione di questo periodo di stabilità anticiclonica. Ma analizziamo più nel dettaglio le temperature previste per questa parte finale di settembre. Dopo il calo termico registrato in questi ultimi giorni, le temperature dovrebbero tornare a salire, avvicinandosi ai 27-29°, specialmente in Val Padana e nelle aree interne del Medio-Alto Tirreno, già da mercoledì 27 settembre:

Le temperature massime resteranno sostanzialmente invariate anche nei giorni successivi, come evidenziato dalle previsioni per sabato, l'ultimo giorno di settembre:

Tuttavia, le escursioni termiche saranno notevoli, dato che le notti stanno diventando sempre più lunghe e la dispersione del calore diurno si accentua. Le temperature minime di questo finale di settembre saranno decisamente inferiori alle massime, potendo scendere fino ai 13-14° nelle aree interne da nord a sud. Nelle valli interne, sia appenniniche che alpine, non sarebbe sorprendente registrare temperature minime anche a una sola cifra.