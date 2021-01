FREDDO: si prepara un venerdì decisamente invernale! (Tutte le mappe!)

Da questa sera venti da est spireranno su tutta l'Italia, tranne a ridosso della Sardegna, dove seguità a soffiare il Maestrale. La sventagliata fredda porterà anche dell'instabilità atmosferica su Abruzzo e Molise con rovesci di neve oltre i 400-600m, poi il fronte si attesterà lungo il Tirreno portando rovesci sulle Isole Maggiori.



I venti da est soffieranno sostenuti anche in Valpadana e porteranno un po' di neve a cadere sui versanti padani dell'Appennino ligure e sui rilievi alpini occidental e in parte su quelli centrali, ma si tratterà di un situazione di breve durata e si esaurirà già prima dell'alba, qui comunque la fenomenologia prevista per la prossima notte, si nota il fronte freddo "parcheggiato" sul Tirreno dove verranno a contatto masse d'aria di origine diversa:

A livello termico il calo si manifesterà soprattutto al nord e lungo l'Adriatico ma in fondo non si andrà oltre un valore di -5°C a 1500m:

Nel corso di venerdì i venti da est si attenueranno temporaneamente, in attesa di un nuovo rinforzo atteso per la giornata di sabato; saranno comunque sempre possibili rovesci a ridosso delle Isole Maggiori e le temperature seguiteranno a diminuire anche nei valori massimi, qui la mappa dei fenomeni prevista per la mattinata, mentre una nuvolaglia irregolare insisterà un po' su tutto il Paese, salvo sull'estremo nord-est:

La formazione di un minimo depressionario sul basso Tirreno, congiuntamente al calo termico favorirà nevicate sull'Appennino calabrese e lucano sud occidentale oltre gli 800m, fiocchi dunque sull'altopiano della Sila, come si vede quim nel contempo si nota un parziale rasserenamento del cielo al nord, foriero di gelate: