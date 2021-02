Freddo risveglio in Italia, neve fino a quote bassissime

Freddo e neve in Italia, coinvolto il centro-sud. Freddo in intensificazione dal pomeriggio e quota neve anche in pianura in molte regioni. Le previsioni meteo per oggi 13 febbraio 2021.

L'aria fredda siberiana inizia a farsi sentire su tante nostre regioni, soprattutto quelle del nord e del versante adriatico. Nel frattempo, però, è arrivata una perturbazione da ovest che ha approfittato di questo calo termico importante ed ha così regalato nevicate fino a quote bassissime su diverse regioni centro-settentrionali. Spruzzata di neve fino in pianura sul Piemonte, in Lombardia, nelle zone interne liguri e in Emilia Romagna, con accumuli un po' più consistenti in montagna.

Nel corso della notte e nelle prime ore del mattino le nevicate si sono estese a Marche (fin sulle coste), Toscana ( fin sui 100-150 metri) e a quote bassissime anche su Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Insomma, tutto in linea con le nostre previsioni di ieri sera e dei giorni scorsi.

METEO 13 FEBBRAIO 2021 | Giornata fredda e perturbata su tutto il centro-sud, mentre al nord i fenomeni cesseranno totalmente sin dal mattino. La bassa pressione ora situata nel cuore del Tirreno si muoverà verso il mar Ionio e porterà maltempo diffuso e a tratti intenso su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Non escludiamo anche temporali sulle coste campane.

Le temperature, nel frattempo, tenderanno a scendere sempre più da nord a sud e questo favorirà un ulteriore calo della quota neve. Ci aspettiamo nevicate in pianura ancora su Marche (fino al pomeriggio), Abruzzo (tutta la giornata), Umbria (fino al pomeriggio), Molise (tutta la giornata), Puglia centro-settentrionale (a partire dal pomeriggio), zone interne della Campania (fino al tardo pomeriggio), Basilicata (tutta la giornata). Neve oltre 200-300 metri nel Lazio (migliora dal tardo pomeriggio), Valle d'Itria (in calo in pianura entro tarda sera), Calabria settentrionale. Neve solo in montagna per la Sicilia, in attesa del calo termico che arriverà domani e che porterà fiocchi fino a 400-500 metri.

Gli accumuli di neve più importanti a quote basse riguarderanno Murge, Irpinia, Lucania, Subappennino con una coltre di almeno 20 cm nella sola giornata odierna. Anche in Appenino centrale, oltre 1000 metri, cadranno fino a 30-40 cm di neve.