FREDDO quasi SCOMPARSO dalla scena europea...

Siamo a metà febbraio e dobbiamo cercare con il lanternino i segni MENO sui termometri; non stiamo parlando dell'Italia, ma dell'intero continente europeo che sta vivendo uno degli inverni più miti della storia.

Sulla maggior parte dell'Europa non fa freddo...neppure in piena notte! A tal proposito vi mostriamo il quadro delle temperature minime della scorsa notte registrate in Europa e sulla Vicina Russia. Vi consigliamo di ingrandine l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Dove si è rintanato l'inverno? In due punti: nelle aree interne della Scandinavia, dove le temperature sono scese fino a -20° e sulla parte orientale della Turchia con punte al ribasso fino a -12°.

Altrove possiamo tranquillamente affermare che l'inverno non esista, completamente annientato dalla continua percussione dei venti miti oceanici che in questo frangente si sono spinti fin nel cuore dell'Europa nord-orientale (freccia rossa).

Resta un po' di freddo solo sull'Islanda, in prossimità del Mar Nero e sulla vicina Russia con valori di poco inferiori allo zero. Altrove le temperature IN PIENA NOTTE sono tutte positive...