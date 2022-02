Freddo, pioggia e neve nel fine settimana, poi marzo parte con clima INVERNALE

Il maltempo a breve invaderà il Mediterraneo e potrà ufficialmente aprirsi una lunga fase invernale, probabilmente la più incisiva dell'intero inverno. Paradossalmente tale periodo freddo arriva proprio sul finire della stagione invernale e all'inizio della primavera meteorologica, che da calendario comincerà il 1° marzo.Le prime note instabili giungeranno stasera al nordest, ma l'apice del maltempo arriverà tra sabato e domenica sulle regioni centrali e meridionali. Il nord verrà coinvolto molto marginalmente appunto questa sera e nelle primissime ore di sabato (perlopiù al nordest e Liguria orientale).



L'aria fredda artica scaverà una depressione nel mar Tirreno, la quale muovendosi verso il basso Tirreno e il mar Ionio si rinforzerà notevolmente e darà luogo a precipitazioni diffuse e a tratti forti. La neve imbiancherà gran parte dell'Appennino, specie quello centrale con accumuli superiori ai 40-50 cm tra Abruzzo e Molise. Tanta neve anche nelle aree interne di Campania, Puglia e Basilicata oltre i 500-600 metri. Neve fino a 700 metri in Calabria e 800 metri in Sicilia.

Fenomeni passeggeri su Toscana e Lazio nel corso di sabato, nevosi oltre 500 metri.

Nel corso di sabato la neve potrebbe spingersi fin sui 200 metri tra Marche e Abruzzo, specie durante i fenomeni più intensi.



Lunedì mattina si consumeranno gli ultimi fenomeni legati a questa fredda depressione, ma il maltempo non starà a guardare. Un altro nucleo freddo potrebbe irrompere dai Balcani verso centro e sud Italia, proprio tra lunedì sera e martedì: questa nuova ondata di freddo potrebbe portare altre precipitazioni ed un ulteriore calo delle temperature. La neve potrebbe far visita a quote più basse sul medio-basso Adriatico e al sud (anche fin sui 200-300 metri).