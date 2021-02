FREDDO, maltempo e NEVE potrebbero tornare da fine mese (tutte le mappe)

L'inverno forse ha ancora in serbo una grossa sorpresa per l'Europa e il Mediterraneo, ha ancora un jolly da giocare e lo spenderà probabilmente tra l'ultimo week-end di febbraio e l'esordio di marzo, approfittando di una risalita dell'anticiclone verso nord-ovest.



In questo modo l'aria fredda potrebbe catapultarsi verso il Mediterraneo centrale, determinando un sensibile calo delle temperature, maltempo e anche neve a quote basse.



Quanto c'è di vero? Non poco, visto che da giorni i modelli nel lungo termine seguitano a proporre questa soluzione, ma la distanza temporale impone ancora molta prudenza .



Ecco comunque cosa segnalano alcuni di questi scenari. Il primo vede il freddo rientrare soprattutto sul centro Europa e coinvolgere marginalmente solo il nord Italia, dove comunque tornerebbe il maltempo.

Il secondo è ben più propenso a far impattare il freddo sul nostro Paese, anche qui con conseguenze instabili, esaltate da un soleggiamento ormai generoso, che favorisce anche i moti convettivi e dunque i rovesci di neve, anche se al suolo non fa troppo freddo:

Le combinazioni sono davvero tante, a testimonianza che l'ipotesi non è per nulla campata in aria; il super anticiclone insomma avrà smanie di conquista e non se ne starà sdraiato sullo Stivale a lungo, ma proverà a spingersi verso il nord del Continente lasciando sguarnita l'Europa centrale e l'Italia, ecco le conseguenze...tanto maltempo e neve a quote collinari:

Guardate ad esempio questa mappa termica a 1500m prevista per lunedì 1° marzo che sancirebbe il ritorno a condizioni prettamente invernali su gran parte del Paese, anche se il freddo più severo rimarrebbe parcheggiato sull'est europeo:

ATTENDIBILITA': il modello americano ci consegna una media degli scenari favorevole ad una evoluzione instabile e piuttosto fredda (55% di probabilità), guardate!

Certo il reale rischio di NEVE in pianura è piuttosto basso, ma in netta crescita rispetto alle emissioni di sole 24 ore fa e comunque risulta discretamente alto nelle Alpi, anche questo è un segnale del quale tenere conto e che quando segnalato un paio di settimane fa ci ha poi effettivamente catapultato in inverno:

Seguite dunque tutti i nostri aggiornamenti, ne riparleremo nelle previsioni a 15 giorni del pomeriggio!