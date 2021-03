FREDDO: ma quanto ne verrà? Chi colpirà?

Piccolo colpo di coda invernale tra il week-end e l'inizio della prossima settimana con termometri che al nord e lungo il medio Adriatico scenderanno sotto lo zero di qualche grado oltre i 1500m anche in pieno giorno e freddo moderato anche sulle pianure con massime non superiori ai 7-8°C.



Lo conferma il modello americano nel calcolo delle probabilità in questa mappa prevista per l'alba di domenica 7 marzo a 1500m, dove la colorazione rosso vivo segnala che quasi certamente si raggiungeranno valori compresi tra -1 e -5°C:

E' possibile che si scenda anche al di sotto di questi valori? Le probabilità diminuiscono di molto e solo al nord si arriva ad un 40%, segnale che il grosso dell'irruzione passerà più ad est della nostra Penisola (in rosso l'area balcanica):

E nei giorni successivi? Il modello americano contempla la possibilità che l'irruzione possa risultare bissata entro martedì 9 marzo, dove infatti ci mostra un nuovo rientro di aria fredda da nord-est a 1500m, sempre per le zone già coinvolte con un'alta probabilità che la cosa possa verificarsi, con maggiore possibilità di coinvolgimento anche per il Tirreno, come si vede qui sotto:

Dunque l'inverno sembrerebbe ancora qualcosa da dirci con risvolti precipitativi comunque modesti, perlomeno nel fine settimana (qualche spruzzata di neve sui monti al nord e su Marche ed Abruzzo mediamente oltre i 700m, qualche piovasco o rovescio al di sotto di tale quota) mentre per martedì 9 su parte del centro e del sud viene visto un peggioramento più incisivo ma ancora tutto da confermare!