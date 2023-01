FREDDO: l'aria ARTICA si è impossessata dell'Europa! Ora toccherà all'Italia...

ARIA ARTICA: spaventa molto il nome; in realtà si tratta di una massa d'aria fredda, ma non freddissima, che arriva direttamente dal Polo Nord. Nel suo incedere verso sud incontra alcuni bracci di mare, di conseguenza si "marittimizza" in parte, arrivando sull'Europa come aria fredda, ma non gelida. L'aria gelida arriva da tutt'altra parte, ovvero dalla Russia e dalla Siberia. E' chiamata ARIA CONTINENTALE che può far piombare l'Europa nel gelo se le condizioni sinottiche lo permettono.

L'aria artica è però molto fredda in quota; di conseguenza si presenta instabile nel suo movimento verso zone a substrato più caldo.

La vediamo raffigurata oggi in Europa. Queste sono le temperature minime registrate la notte scorsa sul nostro Continente:

Fa freddo, ma le temperature non sono da record. Solo nelle aree interne della Scandinavia si toccano valori gelidi, fino a -22°.

L'Italia è interessata marginalmente da questo flusso freddo che si presenta più attivo al nord e al centro. Il meridione e soprattutto la Grecia sono ancora interessate dal richiamo caldo sud-occidentale. Notevoli i valori di questa notte, attorno a 12-15°, che si sono registrati in sede ellenica.

Nel fine settimana assisteremo ad un interessamento maggiormente diretto dell'aria fredda per ciò che concerne l'Italia. La lingua mite che ancora interessa il meridione, si sposterà verso levante, lasciando spazio ad un clima più freddo e ventoso, con la neve che si abbasserà parecchio di quota.

