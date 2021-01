Freddo invernale almeno fino all'Epifania, poi un nuovo colpo di scena

L'inverno del 2021 sembra esordire col piede giusto, infatti una profonda circolazione di bassa pressione costantemente alimentata dalle masse d'aria fredda di origine artica e polare marittima, continuerà ad interessare una grossa porzione del continente europeo, accompagnandoci verso un periodo di freddo invernale. Più che di un episodio invernale, circoscritto ed isolato a sè stesso, quello che si prospetta appare come un periodo di freddo, una lunga fase atmosferica caratterizzata da scenari di tempo instabile e con temperature che a livello europeo resteranno inferiori alla media ancora per diversi giorni. Molti dei clusters previsionali che abbiamo esaminato, mostrano anzi la tendenza ad un progressivo, ulteriore raffreddamento delle temperature sul comparto euro-asiatico. Questo raffreddamento sarebbe senza dubbio agevolato dalla diminuzione e dal blocco nella circolazione dei venti occidentali, diretta conseguenza di un vortice polare piuttosto debole.

Quali saranno gli scenari per il futuro?

2 - 6 GENNAIO. Nella prima settimana del mese ci aspettiamo ancora la persistenza di una circolazione di bassa pressione sull'Europa centrale ed occidentale, dove le temperature saranno fredde, sebbene senza valori eccessivamente bassi. Il rinforzo di una fascia anticiclonica sul nord Atlantico e sulla Scandinavia, andrà accentuando il contributo d'aria fredda in arrivo dai quadranti orientali. Parte di questo freddo si farà sentire anche sul nord e su buona parte del centro Italia, mentre le temperature resteranno miti al sud. Potranno verificarsi dei marginali episodi di instabilità con rovesci e locali temporali lungo i versanti tirrenici, con neve a bassa quota sull'Appennino settentrionale. Più asciutto sui versanti adriatici ed al sud (esclusa la Sardegna).

Previsione del modello europeo riferita a martedì 5 gennaio, in cui osserviamo ancora la presenza di un blocco d'aria fredda in quota sull'Europa centrale: