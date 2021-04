FREDDO: in vista un SOTTOMEDIA quasi per tutti...

Vi ricordate l'ultima settimana di marzo quando sull'Italia le temperature erano quasi estive? Adesso che la primavera dovrebbe esplicarsi al meglio, si paga lo scotto di una situazione termica esasperata al ribasso.

Per tutta questa settimana non si notano sull'Italia invasioni di aria calda se non sulle estreme regioni meridionali attorno al week-end, stante la risalita di piovosi venti sciroccali.

Nella giornata di domani, martedi 13 aprile, aria fredda farà il suo ingresso sull'Italia dietro al transito perturbato che oggi sta interessando il centro-nord. Ecco il quadro delle anomalie termiche rispetto alla media previste per domani, martedi 13, attorno alle 2 del pomeriggio:

Anonalie al ribasso tra 8 e 10° saranno presenti tra l'Emilia Romagna, le aree interne della Toscana, l'Umbria e le Marche. Sul nord-est le medesime anomalie saranno comprese tra 5 e 7°; tra 4 e 6° le anomalie al ribasso sul restante centro-sud e sulle Isole.

Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla pianura torinese (per possibile Favonio), la punta estrema dalla Puglia e della Sicilia.

Queste invece sono le anomalie rispetto alla media termica previste per le ore 14 di mercoledi 14 aprile:

Fanno spicco i 7° di difetto dalle medie presenti in prossimità dell'Appennino centro-meridionale; 6° sottomedia sulla Liguria, altrove anomalie al ribasso mediamente concentrate tra 3 e 5°. Unica eccezione, la pianura torinese stante le solite ingerenze favoniche.

