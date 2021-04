FREDDO: ecco l'impronta dell'ARIA ARTICA sul nostro Continente...

Dopo i fasti di fine marzo ed inizio aprile, dettati da un anticiclone sopra le righe, il tempo ha giocato un brutto scherzo negli ultimi 3 giorni, soprattutti agli agricoltori. Oltre alla carenza di pioggia sono arrivate le gelate tardive a falcidiare i germogli e le infiorescenze.

Quando accade ciò, gli agricoltori ricorrono a situazioni curiose per mantenere il più caldo possibile in vicinanza dei germogli. La tecnica più usata è accendere dei piccoli fuochi attorno ad ogni pianta in modo che la temperatura non scenda troppo:

Questi fuochi vanno ovviamente controllati tutta la notte, perdendo ore e ore di sonno.

C'è anche una seconda tecnica per evitare che la temperatura attorno ai germogli scenda troppo: si bagnano con irrigatori le zone da "proteggere" con inevitabile formazione di ghiaccio attorno ai piccoli rami da salvare:

La temperatura del ghiaccio è di zero gradi...quindi così facendo, le piante da proteggere non potranno mai andare al di sotto dello zero.

Infine, vi mostriamo le temperature minime della scorsa notte registrate in Europa:

Davvero insolito vedere buona parte del nostro Continente alle prese con temperature negative sul finire della prima decade di aprile! Notate anche i valori tra -10 e -12° presenti sulla Penisola Scandinava.

La primavera, quella classica, è presente solo sulla Penisola Iberica e parte della Penisola Ellenica.

