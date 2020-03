FREDDO e NEVE sull'Europa e sull'Italia nella terza decade di marzo?

La terza decade di marzo potrebbe riservarci una rivoluzione meteo in Europa. Per la prima volta dopo diverso tempo, come già accennato nelle ultime 48 ore, la distribuzione delle figure bariche sul Continente potrebbe essere MOLTO diversa.



Infatti l'alta pressione potrebbe posizionarsi sul nord del Continente, favorendo una clamorosa retrogressione d'aria fredda da est sul centro Europa e su parte dell'Italia, come evidenzia questa mappa relativa al modello americano (peraltro un po' estrema) prevista per il fine settimana 21-22 marzo:

Una mappa del genere chiaramente ci esporrebbe ad una fase perturbata prolungata con l'interazione tra una depressione sul nord Africa e l'aria fredda di origine polare continentale, pronta anche a determinare situazioni invernali tardive.



Guardate anche la distribuzione delle temperature se dovesse realizzarsi questa configurazione. Si riferiscono chiaramente ai 1500m di quota ma farebbe freddo anche alle quote inferiori:

Ci sono peraltro altre configurazioni bariche che potrebbero determinare afflussi freddi sul Continente senza passare per un anticiclone sbilanciato verso la Scandinavia.



Se l'alta pressione puntasse verso l'Islanda, come mostrano alcune emissioni perturbatrici, l'aria fredda scenderebbe repentina da un Polo ancora gelido, favorendo l'approfondimento di depressioni più dirette in ambito mediterraneo, centrate cioè proprio sul nostro Paese, come si nota qui:

ATTENDIBILITA': una modifica importante della circolazione atmosferica in terza decade è probabile (55-60%) ma l'arrivo del freddo e di conseguenze perturbate anche sull'Italia ha per il momento un'attendibilità minore (35%). Seguite gli aggiornamenti!