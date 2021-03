Freddo e neve in Puglia: forti nevicate sulle Murge, tutto bianco anche a Mola di Bari

Il meridione sta vivendo la fase più intensa di questo prolungato peggioramento, che ormai va avanti da quasi una settimana.



Da ieri sera ha fatto il suo ingresso un nucleo d'aria molto fredda proveniente dai Balcani, il quale ha causato un ulteriore calo delle temperature e l'arrivo di nevicate a tratti consistenti in collina.



La Puglia è una delle regioni più colpite da questo ultimo peggioramento della settimana (da domani tornerà pian piano l'alta pressione). Nel corso della notte si sono verificate nevicate diffuse su Gargano e Murge, specie tra BAT e nord barese (tra Minervino Murge e Altamura).



Nella località di Spinazzola si registrano fino a 10 cm di neve.

Fiocchi bianchi arrivati anche in Valle d'Itria oltre 350/400 metri, ma con accumuli molto più blandi e isolati.



Non è tutto: attorno alle 7 di questa mattina si è verificato un intenso rovescio di neve tonda fin sulla costa barese ed in particolare su Mola di Bari. La città è stata imbiancata in pochi minuti e la temperatura è crollata fino a 5°C.



Non si è trattato di veri e propri fiocchi di neve, bensì di neve tonda, ovvero una via di mezzo tra la neve e la grandine. Questo genere di fenomeno può precipitare anche con diversi gradi superiori allo zero. Lo stesso fenomeno è avvenuto ieri sera a Corato.