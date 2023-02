Freddo e neve in Liguria: fiocchi abbondanti fra savonese e genovese

La perturbazione in atto sull'Italia sta portando nevicate fino a bassa quota - come abbiamo già visto qui - su Piemonte meridionale e Liguria. I fiocchi si sono spinti a ridosso delle zone costiere liguri, dove è prevalsa però la pioggia. Nell'entroterra si stanno verificando invece nevicate anche abbondanti, in particolare fra le province di Savona e Genova. Non mancano alcuni disagi soprattutto alla viabilità.

Ecco alcuni dati aggiornati alle ore 11. I nivometri della rete Omirl, da inizio evento, registrano i seguenti accumuli: Monte Settepani 48 cm (dato parziale), Ferrania-Cairo Montenotte 25, Dego Girini 34, Urbe Vara Superiore 23, Campo Ligure 6, Amborzasco-Santo Stefano d`Aveto 3, Scurtabò-Varese Ligure 5, Varese Ligure 8, Cuccarello-Sesta Godano 10.

Intanto Arpal ha confermato la chiusura dell`allerta meteo gialla per neve in Liguria sui versanti padani di levante (zona E) e i comuni interni del centro (zona B) alle ore 13 di oggi, lunedì 27 febbraio. Confermato anche il passaggio da arancione a gialla, sempre alle 13, per i versanti padani di ponente (zona D). L`allerta, in questa zona, proseguirà fino alle 13 di domani, martedì 28 febbraio. Resta l`avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale limitatamente alle zone di centro ponente (A, B, D): l`avviso sarà valido sia per oggi, lunedì 27, che per domani martedì 28 febbraio.