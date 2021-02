Freddo e neve in Campania: intense nevicate nelle aree interne

Campania colpita da intense nevicate, tanta pioggia e freddo umido sulle coste. Tutto bianco sulle colline.

Freddo e neve sono arrivati in Campania, così come su gran parte del centro-sud, come ampiamente previsto nelle scorse ore. La perturbazione proveniente dal Tirreno ha portato precipitazioni abbondanti in Campania e anche locali temporali, i quali hanno scaricato al suolo piogge intense e, sulle colline, anche tanta neve.

L'aria fredda proveniente da nord-est ha fatto scendere nettamente le temperature e questo ha permesso l'arrivo delle neve fino a quote molto basse sui settori interni, anche attorno ai 200 metri di altitudine.

La neve è arrivata su Benevento e Avellino, ma gli accumuli più importanti sono presenti oltre i 300 metri di quota dove si contano diversi centimetri di neve. Solo pioggia sulle coste, Napoli compresa, ma il clima si presenta molto freddo e umido.

Nel pomeriggio le nevicate proseguiranno senza sosta su tutte le aree interne e collinari e addirittura sarà possibile un lieve calo della quota neve grazie ad un ulteriore calo termico. In serata graduale miglioramento su napoletano e casertano, mentre resisteranno deboli nevicate su tutto il Cilento e Irpinia, con fiocchi fino a 100 metri di quota.