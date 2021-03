Freddo e neve in Calabria: abbondanti nevicate fino a bassa quota

Non si placa l'ondata di freddo che sta portando maltempo e nevicate fino a bassa quota al Sud, grazie all'azione di una saccatura di origine artica sull'area mediterranea.



Nelle ultime ore abbondanti precipitazioni hanno portato la neve fino a quote molto basse in Calabria.



Stamane nevica in maniera consistente in provincia di Cosenza, sulle Serre Vibonesi e nel Catanzarese, generalmente al di sopra dei 400-500 metri di quota. La pioggia interessa invece i settori più in basso.



La neve continuerà a cadere a intermittenza fino a domani, a seguire avremo un netto miglioramento delle condizioni meteo con una graduale risalita delle temperature.