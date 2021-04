Freddo e neve a quote basse al centro-sud, altra notte di gelo al nord

Freddo e maltempo si spostano al sud, forti nevicate in atto in Appennino fino a quote relativamente basse. Un 7 aprile da pieno inverno in Italia!



La perturbazione artica si è portata pienamente sulle regioni centro-meridionali, ma sono principalmente Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania e Basilicata le regioni più colpite. L'aria fredda ha causato un sensibile calo delle temperature: a Napoli si registrano appena 4.5°C, mentre sulla costa adriatica tra Abruzzo e Puglia troviamo valori tra i 5 e 7°C. Il clima più freddo lo troviamo nelle zone interne, soprattutto oltre i 400 metri di altitudine: qui le temperature sono molto basse e addirittura vicine allo zero.

Nelle aree interne del Molise, dell'Abruzzo, della Campania e poi anche su Gargano, Subappennino Dauno e Basilicata nevica oltre i 400-500 metri di quota. La neve è caduta, in piccole quantità, anche a Campobasso mentre Potenza è stata ben imbiancata dalla neve. Forti nevicate stanno interessando l'Appennino abruzzese e l'alto Molise.

Imbiancato il Subappennino Dauno, in Puglia, fino a 500 metri di quota (ma fiocchi caduti anche più in basso). Nevica anche sulle colline della Campania, tra Sannio, Cilento e Irpinia, fino a 400 metri di quota!

Il maltempo proseguirà fino alle prime ore della notte, dopodiché avremo un rapido miglioramento del tempo su tutto il Meridione.

GELO AL NORD | Sulle regioni settentrionali, invece, i cieli diventano sempre più sereni e questo darà vita ad una nuova gelata notturna soprattutto in pianura Padana e nelle valli alpine/prealpine. Gelo atteso anche nelle zone interne di Toscana, Marche e Umbria. Le temperature scenderanno diffusamente sotto lo zero, con picchi anche di -3/-4°C in pianura Padana. Le campagne saranno messe a dura prova dopo le gelate avvenute ieri notte.