FREDDO artico torna protagonista del tempo d'Europa, NEVE a bassa quota anche per l'Italia

IL TEMPO DEL WEEKEND. Spingendo lo sguardo al prossimo fine settimana la depressione avrà ormai raggiunto l'Egeo, dove le condizioni atmosferiche saranno fortemente instabili. Da questa posizione in corpo nuvoloso farà ancora sentire i suoi effetti sulle regioni meridion ali , soprattutto sul m edio e basso versante adriatico e sul settore Ionico , dove si prevedono ancora altre precipitazioni, seb bene in fase di esaurimento già nel corso di sabato 8 gennaio. Domenica 9 e lunedì 10 una seconda, rapida perturbazione pilotata da venti tesi nord-occidentali farà sentire la sua presenza dapprima al nord con precipitazioni nevose fino a bassa quota domenica mattina al nord, poi nel pomeriggio i fenomeni si trasferiranno rapidamente anche verso il centro Italia. Lunedì la depressione avrà ormai raggiunto il sud, con rovesci, temporali e vento forte. Questo impulso di instabilità tingerà di bianco i rilievi dell'Appennino centrale e settentrionale, con fiocchi fino a bassa quota. Analisi del modello americano riferita alla serata di domenica 9 gennaio :

Nel corso della prossima settimana la circolazione su ampia scala europea vedrà ancora l'anticiclone delle Azzorre restare stabilmente ancorato alla Francia occidentale e la penisola iberica. Un canale depressionario terrà impegnate le regioni centrali e meridionali. L'instabilità si farà sentire soprattutto al sud e lungo i versanti adriatici. Sereno al nord e lungo i versanti adriatici. Il tempo sarà spesso ventoso, con temperature nella media del periodo o anche leggermente al di sotto lungo i versanti adriatici e al sud. Media ENSEMBLE del modello americano riferita a mercoledì 12 gennaio: