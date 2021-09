Forti temporali in Emilia Romagna: allagamenti nella zona di Imola, acqua e fango invadono le strade

Infiltrazioni di aria più fresca in quota hanno determinato nelle ultime ore dei temporali, anche di forte intensità, in Emilia Romagna.



Fra la notte e il primo mattino intense precipitazioni hanno interessato l'area fra le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena. Particolarmente colpita la zona di Imola, dove la pioggia ha causato diversi disagi: sottopassi allagati, strade chiuse e problemi alla circolazione stradale.



Ingenti allagamenti, come possiamo vedere dalle immagini, anche nel comune di Mordano e nella frazione di Bubano, dove acqua e fango hanno invaso le strade del centro abitato.