FORTI TEMPORALI in arrivo al nord tra domenica sera e lunedì, poi di nuovo anticiclone

Tra domenica e martedì prossimo, una circolazione di bassa pressione riuscirà a far breccia all'interno del tessuto anticiclonico, portando un cambiamento del tempo sulle regioni del nord e forse anche su parte di quelle centrali. Ad esserne interessate saranno soprattutto la fascia alpina e prealpina, la Pianura Padana, la Liguria ed i settori medio Adriatico (Romagna e Marche) . Attualmente queste sono le zone d'Italia che potrebbero sperimentare i fenomeni temporaleschi più vigorosi, con precipitazioni anche molto intense a carattere temporalesco, accompagnate da raffiche di vento intense e grandine. I fenomeni potrebbero risultare assai severi poichè frutto del contrasto diretto tra l'aria molto calda affluita in questi giorni tramite l'anticiclone subtropicale, con quelle assai più fresche in arrivo dall'Atlantico.



Si tratta di una circolazione depressionaria piuttosto spigolosa, seguita da un ribasso sensibile della temperatura con l'interruzione dell'ondata di caldo quantomeno per le regioni del nord ed in parte anche in quelle centrali. La diminuzione della temperatura sarà accompagnata anche da una riduzione dei valori di umidità relativa, queste quindi sono buone notizie per chi spera in una attenuazione del caldo. Quantomeno per le regioni dell'Italia settentrionale, la fase intensa di caldo dovrebbe concludersi entro lunedì.

Ecco l'analisi in quota del modello europeo riferita alla ore centrali di lunedì, nella quale distinguiamo lo sviluppo di una saccatura che dispone il proprio asse sull'Europa centrale, associata all'arrivo di forti temporali sull'Italia: