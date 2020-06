FORTI TEMPORALI: ecco DOVE e QUANDO potrebbero formarsi

Un intenso passaggio perturbato interesserà lo stivale italiano nella giornata di domani, giovedì 4 giugno. La nuova perturbazione sarà accompagnata da un notevole rinforzo del vento e da intensi temporali che potranno interessare ampie porzioni del territorio italiano. Sì tratta di un sistema perturbato organizzato, le precipitazioni e nubi più compatte, tenderanno ad organizzarsi all'interno di precise linee frontali. Nella serata di giovedì, il passaggio di un fronte freddo sarà in grado di organizzare una linea temporalesca in grado di coinvolgere soprattutto i settori occidentali del nostro Paese. La linea di tendenza calcolata dai modelli, mette in luce la progressione piuttosto rapida del sistema frontale, con lo sviluppo di un profondo minimo depressionario collocato sull'Italia settentrionale. All'interno di questo minimo, i valori di pressione scenderanno sotto la soglia dei 1000hPa. Ecco i valori di pressione previsti dal modello americano nelle prime ore di venerdì :

I modelli mostrano gli indici temporaleschi più favorevoli allo sviluppo di forti temporali sui settori del medio ed alto Tirreno tra il pomeriggio di giovedì e le prime ore di venerdì . Questi temporali saranno intimamente legati al passaggio del fronte freddo ed anticipano l'ingresso dell'aria fredda in quota, con un raffreddamento delle temperature ad opera di venti occidentali. Si tratterà quindi di sistemi temporaleschi dalle caratteristiche lineari, questi ultimi saranno preceduti da venti di Scirocco e seguiti da venti di Libeccio o Maestrale.



I settori maggiormente coinvolti dai temporali includeranno quindi regioni come Liguria, Toscana e Lazio. Sulla Val Padana, nonché la fascia alpina e prealpina, gli indici temporaleschi si dimostrano almeno favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi di forte intensità, qui saranno favorite precipitazioni sottoforma di rovescio, con caratteristiche di maggiore persistenza, mentre fenomeni di tipo severo saranno meno probabili. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello AROME per il tardo pomeriggio di giovedì, nella quale possiamo distinguere chiaramente queste due macro-aree:

Stima delle precipitazioni previste dal modello lamma per la serata di giovedì: