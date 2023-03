Forti RAFFICHE di vento nel week-end, clima MOLTO MITE ma anche PIOGGE e NEVE

Sarà un week-end decisamente pazzerello, in linea col mese di marzo caratterizzato da frequenti cambi di tempo nell'arco di poche ore. Però tra le tante situazioni meteo che si verificheranno nel week-end certamente non saranno contemplati freddo e neve, su questo non ci sono dubbi!

Una saccatura fredda nord-atlantica si dirigerà sull'Europa centrale, sfiorerà le Alpi e si getterà sui Balcani andando ad interessare molto marginalmente le regioni adriatiche ed il sud, esattamente tra sabato e domenica.

A ovest di questa saccatura si rafforzerà l'anticiclone sub-tropicale che traghetterà masse d'aria davvero miti per il periodo sul Mediterraneo centro-occidentale.

Insomma l'Italia si ritroverà esattamente nel mezzo di queste due masse d'aria molto diverse tra di loro. Cosa ne verrà fuori? Un week-end decisamente insolito condizioni meteo totalmente diverse da un settore all'altro. Ma andiamo con ordine.

NORD - Quasi certamente mancheranno le precipitazioni sia sabato che domenica, eccezion fatta per rare piogge domenica sul Triveneto. Discorso diverso per l'arco alpino, specie sui settori di confine di Piemonte e Valle d'Aosta, dove sono previste abbondanti nevicate oltre i 1000-1200 metri di altitudine. Settori centro-occidentali della Valle d'Aosta nettamente favoriti per l'arrivo di forti nevicate grazie al fenomeno dello stau. Sul lato padano ci sarà il foehn, che farà impennare le temperature fino a 23-24°C nella giornata di sabato e circa 20-22°C nel corso di domenica!

CENTRO - Sabato una giornata soleggiata ma con venti in rinforzo su Sardegna, coste tirreniche e Appennino. Possibili raffiche da ovest oltre i 60-70 km/h in Sardegna. Domenica arriveranno piogge sparse per qualche ora su Abruzzo e Molise grazie alla veloce perturbazione che transiterà sui Balcani. Clima molto mite sul lato tirrenico con picchi di 20-22°C, leggermente più fresco sul lato adriatico.

SUD - Sabato stabile e mite con picchi di 20-22°C sul lato tirrenico. Domenica ci sarà la veloce perturbazione che porterà un po' di piogge per qualche ora, oltre che un lieve e momentaneo calo termico.