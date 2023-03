FORTI NEVICATE in Valle d'Aosta e parte del Piemonte tra venerdÃ¬ e sabato: oltre 30cm a Cervinia, 2 metri sul Bianco!

Doppio passaggio perturbato sulla Valle d'Aosta e sulle vallate di confine piemontesi e marginalmente sui restanti settori alpini. La Valle d'Aosta beneficia spesso di nevicate con questo tipo di correnti umide, anche se purtroppo il limite dei fiocchi risulterà piuttosto alto, specie nella giornata di sabato.



Precisiamo subito che nel fondovalle pioverà e non ci saranno problemi di circolazione, la quota neve venerdì si attesterà attorno ai 1300m, sabato salirà a 1800m, se non oltre.



Sono previste nevicate anche sulla parte più settentrionale dell'Ossola, in Val Formazza e nella zona del Passo Sempione al confine con la Svizzera vallesana.



Neve attesa venerdì a Courmayeur, dove sabato probabilmente invece pioverà, fiocchi abbondanti a Cervinia tra venerdì e sabato mattina, con accumuli anche prossimi o superiori ai 30cm.



In Piemonte abbondante nevicata prevista al Sestriere, debole venerdì, forte sabato con oltre 30cm e fiocchi che potrebbero cadere per l'intera giornata.



L'arrivo del fronte caldo sabato trasformerà invece la neve in pioggia in molte famose località come Champoluc e Cogne.



Venerdì un po' di neve oltre i 1300-1500m cadrà anche sui restanti settori alpini e nei fondovalle più settentrionali (non più di 5-10cm), ma sabato l'umidità del fronte caldo invece si perderà un po' per strada e sui nostri settori confinali potrà nevicare unicamente nella zona di Livigno e del Brennero.



Qui sotto gli accumuli complessivi di neve tra venerdì e domenica:

Vediamo invece quelli complessivi in termini di millimetri di pioggia, attesi tra Valle d'Aosta e vallate piemontesi più occidentali tra venerdì e domenica secondo il modello americano, si notano punte di 200mm, che solo oltre i 2200m però consisteranno in due metri di neve, come nella zona del Bianco: