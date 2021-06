Forte temporale sul mantovano: fulmine colpisce casa e provoca incendio, due intossicati

Nel pomeriggio di ieri, durante un forte temporale che ha investito il mantovano, un fulmine ha colpito in pieno il tetto di un'abitazione nella periferia di Piubega, piccolo comune a nord-ovest di Mantova.

La scarica elettrica ha innescato un incendio che ha devastato un'area interna dell'appartamento. Il fumo ha intossicato due persone (madre e figlio) di nazionalità moldava, che sono stati ricoverati in ospedale. Le loro condizioni non risultano essere gravi.

Il maltempo ieri ha colpito tutta la provincia di Mantova causando allagamenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.