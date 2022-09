Forte temporale su Genova nella notte, impressionante grandinata a Campo Ligure

E' stata una notte di maltempo per la provincia di Genova quella appena trascorsa. Un forte temporale si è abbattuto proprio sul settore centrale della regione, con pioggia abbondante e tanti fulmini che hanno colpito soprattutto le zone interne, creando diversi disagi.

Pioggia a carattere di nubifragio ha interessato soprattutto l'entroterra fra Busalla, Mignanego, Campomorone, con accumuli di pioggia fino a 130-160 millimetri in poche ore. Allagamenti e disagi hanno portato a una lunga serie di interventi dei vigili del fuoco e di agenti della polizia locale.

Il temporale, seppur con accumuli di pioggia inferiori, non ha risparmiato nemmeno Genova città, soprattutto la zona di Ponente tra Cornigliano e Sampierdarena, dove ci sono stati i disagi maggiori. Diversi semafori sono saltati e alcune vie e sottopassaggi si sono allagati.

Una forte grandinata si è abbattuta inoltre a ovest di Genova, colpendo pesantemente la località di Campo Ligure. Qui la grandine si è accumulata al suolo formando uno strato spesso diversi centimetri.