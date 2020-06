Forte temporale in Lombardia, prossime ore instabili al centro-sud

Mattinata complessivamente stabile e gradevole sulla nostra penisola eccezion fatta per la Lombardia: un forte temporale sta attraversando la regione e soprattutto cremonese, bresciano e bergamasco, dove sta causando piogge forti e locali grandinate.

Nelle prossime ore questo temporale tenderà pian piano ad esaurirsi mentre si attiverà la solita instabilità pomeridiana sui rilievi del nord e le zone interne del centro-sud. L'aria fresca proveniente da nord, infatti, continua ad affluire senza sosta nel Mediterraneo ed è proprio questa che va ad agire sulla calura mattutina, innescando i tipici acquazzoni e temporali estivi. Il gran caldo è ancora lontano.

Previsioni per oggi 17 giugno 2020

Temporali e piogge in Lombardia al mattino, in spostamento verso le Alpi e il Trentino nel corso della mattinata. Al pomeriggio instabilità diffusa sull'arco alpino e le zone interne del centro-sud. Possibili forti temporali su aree interne di Puglia, Basilicata, Lazio, Abruzzo, Umbria.

Locali acquazzoni anche in pianura Padana, specie tra Veneto ed Emilia.

Più stabile sulle coste.