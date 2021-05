Forte temporale (e possibile tornado) nella notte su Chioggia, danni a diversi lidi balneari

Un forte temporale si è formato questa notte nella Laguna veneta e ha colpito con violenza la zona di Chioggia.

Il fenomeno, isolato ma particolarmente intenso, si è verificato attorno alle 2. Sulla località costiera della provincia di Venezia si è abbattuto un forte rovescio accompagnato da grandine e intense raffiche di vento. Queste ultime potrebbero essere state generate anche da una tromba d'aria (ma non è escluso che si sia trattato di un downburst, ovvero raffiche di vento lineari generate dal temporale).

Fatto sta che diversi stabilimenti balneari della zona hanno riportato danni. I titolari di alcuni lidi (come Bagni Perla e Bagni Sirena Sottomarina) hanno pubblicato in rete le immagini di ombrelloni e lettini divelti, tendoni volati via e giochi gonfiabili ribaltati. Per fortuna non ci sarebbero feriti, dato che il fenomeno si è verificato in piena notte.