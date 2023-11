FORTE perturbazione in transito sull'Italia tra Sant'Ambrogio e l'Immacolata! Sorpresa NEVE?

Che perturbazione intensa! E' quella che il modello europeo prevede per giovedì 7 dicembre in transito su tutta l'Italia a partire dal nord, in rapido movimento anche sulle restanti regioni, con piogge, temporali e anche nevicate sull'arco alpino.



C'è una sorpresa però, anche se non vista in modo condiviso dai modelli matematici. La persistenza di una sacca d'aria fredda sul nord-ovest potrebbe favorire una nevicata anche piuttosto copiosa nella notte tra mercoledì 6 e la prima mattinata di giovedì 7 su ovest Lombardia, est Piemonte ed Appennino ligure, con particolare accanimento sul Pavese, basso Milanese ed Alesandrino, guardate voi stessi questa mappa:

Gli altri modelli non prevedono la persistenza di una sacca d'aria fredda come quella che vi mostriamo qui sotto e quindi propendono per la pioggia sotto i 500m, ma il modello europeo e in parte quello canadese, credono in questa previsione, ecco le termiche a 1500m:

Mal che vada sarà comunque un passaggio perturbato incisivo con tanta pioggia, temporali e colpi di vento anche al centro-sud, come possiamo vedere dall'immagine successiva, che ci porta già nel pomeriggio-sera di Sant'Ambrogio, guardate che temorali sul medio-basso Tirreno, mentre al nord-ovest il tempo migliorerà:

E nei giorni successivi? Transiteranno altri fronti? Stante la configurazione barica prevista dai vari modelli sembrerebbe proprio di si: una famiglia di cicloni invaderà l'Europa da ovest con le sue perturbazioni, guardate voi stessi:

Per ora l'anticiclone sembrerebbe "sonnecchiare".