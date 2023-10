Forte perturbazione in arrivo, NUBIFRAGI al Centro-Nord Lunedì

Dopo una breve tregua il tempo sta nuovamente peggiorando sull'Italia per effetto di una perturbazione atlantica. Fra stasera e la giornata di Lunedì ci prepariamo a vivere una intensa fase di maltempo sulle nostre regioni centro-settentrionali, con piogge abbondanti e temporali di forte intensità.

I fenomeni, già in atto a carattere sparso al Nord in queste ore, diverranno più persistenti e abbondanti a partire dalla serata/nottata sull'area ligure-alto tirrenica, dove assumeranno probabile carattere temporalesco. Poi il fronte perturbato, nel corso di Lunedì, avanzerà gradualmente verso est/sud-est, coinvolgendo con forti precipitazioni tutto il Centro-Nord. Il Centro-Sud, a parte la Toscana, rimarrà ai margini del maltempo. Qualche fenomeno è previsto arrivare soltanto in tarda serata/nottata (Lunedì) su Umbria, Lazio, Marche. Altrove il tempo si presenterà stabile e avremo anche ampi spazi soleggiati sulle regioni meridionali.

Lunedì 30 Ottobre rischio nubifragi e alluvioni lampo, le zone coinvolte

Le aree maggiormente colpite dal maltempo risulteranno: Liguria centro-orientale, alta Toscana, appennino tosco-emiliano, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo le aree alpine/prealpine. Su questi settori prevediamo il rischio di nubifragi con possibili criticità di carattere idrogeologico in seguito alla caduta di abbondanti precipitazioni, anche oltre i 150-200 millimetri nell'arco delle 24 ore.

Oltre a piogge e temporali, la perturbazione provocherà anche un forte rinforzo della ventilazione di scirocco che interesserà gran parte di Italia, con mareggiate sui settori tirrenici e sull'alto adriatico. Probabile acqua alta a Venezia (con picco stimato intorno ai 120/130 cm).

Da segnalare infine un aumento generale delle temperature dovuto all'afflusso delle calde correnti sciroccali sulle regioni centro-meridionali. I valori massimi potranno toccare addirittura i 28-30 gradi su alcune zone come la Sardegna, la Sicilia ed il basso versante adriatico.