Forte peggioramento nel WEEK-END, altra dose di piogge e venti tempestosi

Sarà una settimana turbolenta, su questo ormai non ci sono più dubbi. Da domani sera un'altra forte perturbazione si affaccerà su tutto il nord Italia e l'alto Tirreno, scatenando nuove piogge e forti nubifragi specie su Liguria, alta Toscana, Emilia, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli. Inoltre arriveranno anche fortissime raffiche di vento, come visto in questo editoriale.

Ma non sarà l'unica perturbazione della settimana! Non ci sarà quasi un attimo di tregua e già dovremo fare i conti con un'altra perturbazione, sempre di provenienza atlantica.

SABATO - Nella prima parte di sabato il tempo sarà generalmente stabile su gran parte del centro e del nord, mentre al sud si consumeranno le ultime piogge legate alla perturbazione precedente, in definitivo allontanamento verso est.

Dalla sera, tuttavia, ecco l'arrivo della nuova perturbazione atlantica, foriera di piogge per il nordovest.

DOMENICA - Nel week-end il maltempo si estenderà su tutto il nord e le regioni centrali, fino a lambire il Meridione. Gli accumuli più sostanziosi riguarderanno il Triveneto e l'Appennino settentrionale, dove potrebbero precipitare anche oltre 70-100 mm di pioggia, che andranno a sommarsi a tutti quelli che cadranno nei giorni precedenti.

Ma non sarà la pioggia l'unica protagonista. La depressione presente sull'Europa centrale innescherà fortissime raffiche di libeccio su tutto il centro e il sud, precisamente tra sabato pomeriggio e domenica pomeriggio. Sarà una situazione molto simile a quella che andrà in scena tra giovedì e venerdì, con furiose raffiche di vento sulle regioni centrali. Alle basse quote potremo registrare raffiche fino a 80/90 km/h tra Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Lazio, Campania.

In alta quota il vento sarà ancor più intenso. In montagna, lungo l'Appennino, si prevedono raffiche oltre i 120 km/h che potrebbero causare non pochi problemi.