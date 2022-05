Forte PEGGIORAMENTO giovedì a partire dal NORDOVEST

Tra poche ore avrà inizio un sensibile peggioramento del tempo nel Mediterraneo ad opera di un nucleo fresco e instabile proveniente dal nord Europa, il quale andrà ad approfondire una depressione nel basso Mediterraneo già visibile dal satellite.

Questo vasto nucleo fresco causerà un peggioramento anche in Italia, soprattutto sui settori nordoccidentali dove scorrerà il flusso umido e fortemente instabile di tale avvezione di maltempo.

Gli effetti saranno molto evidenti durante l'intera giornata di giovedì: ci aspettiamo rovesci e temporali diffusi, seppur non omogenei, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Non escludiamo temporali localmente molto forti, con piogge a carattere di nubifragio e grandinate, sul Piemonte centro-occidentale.

Tra pomeriggio e sera instabilità in netto aumento anche in Emilia, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria e zone interne di Marche e Abruzzo.

Il maltempo entrerà nel vivo tra venerdì, sabato e domenica con temporali e rovesci sparsi ma frequenti da nord a sud, mentre il basso Tirreno farà i conti con la depressione inquadrata dal satellite nello scatto in alto a corredo dell'articolo.

Insomma si prospetta un prosieguo di settimana molto movimentato e ricco di fenomeni, che per molte regioni rappresenteranno un grande aiuto per la lotta alla siccità.

