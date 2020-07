Forte ondata di temporali, attenzione a grandine e nubifragi

Una rapida ma intensa ondata di maltempo sta interessando le regioni settentrionali da questa notte: a pagarne maggiormente le spese è stata senza dubbio la Lombardia dove i nubifragi e la grandine hanno causato ingenti danni e allagamenti.

Il responsabile di questo peggioramento è un nucleo di aria fresca arrivato dalla Francia e dall'Atlantico, il quale una volta giunto sulla pianura Padana (calda e carica di umidità) ha dato vita a fortissimi temporali in piena notte e tutt'ora presenti.

Fortunatamente si tratta di una perturbazione abbastanza rapida e destinata a lasciare la nostra penisola già quest'oggi, ma occorrerà comunque prestare molta attenzione su alcune regioni vista l'intensità notevole dei fenomeni.

Previsioni per oggi 24 luglio 2020

Temporali e nubifragi, ora presenti tra Lombardia orientale, Trentino e Veneto, ingloberanno tutto il nord-est per gran parte della giornata. Ci aspettiamo un forte peggioramento nella seconda parte della giornata su Emilia Romagna, coste del Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre avremo ancora temporali e rovesci sulla Lombardia almeno fino al pomeriggio.

Isolati rovesci anche in Liguria e basso Piemonte.

Tra pomeriggio e sera forte peggioramento anche sull'Appennino toscano e sulle Marche (fin sulle coste) dove potrebbero svilupparsi temporali molto forti con grandine e nubifragi.

Prestare massima attenzione alle condizioni meteo su Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli e Marche: su queste regioni i temporali assumeranno intensità ragguardevole a causa degli elevati livelli di energia presenti.

Sul resto d'Italia poco da segnalare: cieli sereni o poco nuvolosi e caldo in ulteriore lieve aumento. Clima più fresco per il nord, Toscana e Marche grazie alla perturbazione in entrata. Sul resto del centro-sud una generale rinfrescata arriverà nel week-end.