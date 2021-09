Forte ondata di maltempo in arrivo, rischio nubifragi giovedÃ¬ su 9 regioni

Il maltempo è pronto ad entrare nel vivo sulle regioni settentrionali dopo una lunghissima fase stabile e siccitosa che ha rappresentato una seria minaccia per l'agricoltura, il livello dei fiumi e per le montagne. Fortunatamente l'alta pressione è ormai al capolinea ed una perturbazione atlantica particolarmente intensa ne approfitterà per riportare la pioggia in tante località del settentrione.

Le nubi sono già in aumento su tutto il centro-nord, ma i fenomeni sono ancora molto scarsi o quasi del tutto assenti. Il vero peggioramento arriverà nella giornata di domani a causa di un flusso d'aria più fresca e instabile che dalla Francia si sposterà sul nord Italia, favorendo la formazione di piogge diffuse e locali violenti temporali.

A partire dalla notte ma soprattutto dalla mattina le piogge investiranno la Liguria, il Piemonte settentrionale e la Lombardia, dopodiché si estenderanno anche al nord-est, Toscana, Umbria e Marche.

I fenomeni più forti e persistenti riguarderanno le aree più esposte alle correnti meridionali e al conseguente fenomeno dello stau (sollevamento forzato dell'aria carica di umidità, con relativa formazione di piogge intense): ci riferiamo a Liguria (dapprima imperiese e savonese, poi genovese e spezzino), alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Trentino alto Adige e buona parte dei settori a nord del Po.

Non escludiamo l'arrivo di piogge a carattere di nubifragio a ridosso di monti e colline, con accumuli superiori ai 100 mm. Tra pomeriggio e sera i temporali colpiranno anche la Toscana settentrionale e le aree interne della regione, le Marche e l'Umbria.