Forte ondata di maltempo in arrivo al centro-nord: allerta temporali e grandinate

Una vasta saccatura in arrivo dal Nord Europa determinerà un forte peggioramento del tempo sul centro-nord Italia dove dalle prossime ore e nella giornata di domani avremo piogge e temporali anche di forte intensità.

La Protezione Civile ha infatti emanato un'allerta meteo. Ecco il comunicato e le previsioni meteo dettagliate:

ALLERTA METEO

Maltempo: temporali e venti forti in arrivo al Nord



Allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in sette regioni

L`arrivo di un`area di bassa pressione di origine nord-atlantica sul nostro Paese, determinerà nelle prossime ore una forte fase perturbata sulle regioni settentrionali, in graduale estensione alle regioni centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l`attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.



L`avviso prevede dal pomeriggio di mercoledì 3 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, in estensione, dalle prime ore di domani, giovedì 4 giugno, a Liguria, Emilia-Romagna e, dalla sera, alla Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 4 giugno, allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti bacini della Lombardia, su gran parte del Piemonte e sull`intero territorio di Liguria, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

Previsioni meteo Giovedì 4 Giugno 2020

Precipitazioni:

- diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale e Friuli Venezia Giulia settentrionale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati;

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord e sulla Toscana, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie su settori alpini e prealpini di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di levante e su Toscana settentrionale.

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Umbria occidentale e Lazio centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione nei valori massimi sulle regioni settentrionali e sulla Toscana; in locale sensibile aumento nei valori massimi al Sud e sulla Sardegna.

Venti: forti dai quadranti meridionali su tutte le regioni con rinforzi fino a burrasca su Liguria, settori costieri dell'alto Adriatico, settori appenninici centro-settentrionali, Toscana, Umbria, alto Lazio, Puglia meridionale, Calabria ionica, Sicila occidentale e settentrionale e Sardegna.

Mari: tendenti a molto mossi tutti i bacini occidentali, lo Stretto di Sicilia, il Mare Adriatico specie al largo, il Canale di Otranto e lo Ionio settentrionale, in serata localmente agitato il Tirreno centrale.