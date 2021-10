FORTE MALTEMPO per il sud tra domenica e lunedì,grandi piogge al nord rimandate a fine ottobre

Nei prossimi giorni saranno soprattutto le regioni del sud Italia a dover fare i conti con una lunga situazione di instabilità. Sull'Europa centrale e occidentale infatti troveremo disteso lungo i paralleli un vasto anticiclone foriero di tempo stabile e pochi annuvolamenti di passaggio. Nelle maglie di questo anticiclone ricadranno le regioni del nord, dove il tempo sarà stabile e la probabilità di pioggia scarsa. Le regioni del sud faranno storia a sè, restando influenzate per molti giorni consecutivi da una depressione secondaria, sganciata dal flusso della corrente a getto.



Questo vortice ciclonico sarà in grado di portare molte giornate consecutive di tempo instabile, con piogge frequenti su isole maggiori, Puglia, Basilicata e Calabria. A fasi alterne ci sarà spazio per qualche pioggia anche su Lazio, Abruzzo e Molise. In tal senso acquista particolare rilevanza l'intenso peggioramento atteso a partire da domenica sera e per tutta la giornata di lunedì 25 con cumulate di pioggia particolarmente abbondanti su Sicilia orientale, Calabria jonica e Basilicata. Cumulata totale delle piogge prevista dal modello americano entro la mattinata di martedì:

Secondo le ultime elaborazioni disponibili, questa fase di instabilità per il sud Italia potrebbe proseguire almeno fino al prossimo giovedì 28 ottobre. In questo stesso range previsionale non si prevedono piogge significative per le regioni del nord, dove il tempo sarà secco. Le temperature saranno in linea con le medie del periodo, generalmente gradevoli.